​Пожар в частном доме в Нефтчале

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ В частном доме в нефтчалинском селе Гараманлы произошел пожар.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пламя охватило одну из двух комнат одноэтажного дома общей площадью 42 кв. метра. Загорелись быстровоспламеняющиеся конструкции на площади 32 кв. метра. На место происшествия были привлечены сотрудники пожарной службы МЧС, которым удалось предотвратить распространение огня на остальную часть дома.