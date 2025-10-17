Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    Пострадавший в ДТП в Бейлагане второй сотрудник ANAMA скончался в больнице

    Происшествия
    • 17 октября, 2025
    • 20:31
    Пострадавший в ДТП в Бейлагане второй сотрудник ANAMA скончался в больнице

    Второй сотрудник ANAMA, пострадавший в результате ДТП в Бейлагане, также скончался в больнице.

    Как сообщает карабахское бюро Report, один из трех пострадавших в результате ДТП 13 октября на территории села Биринджи Шахсеван Бейлаганского района - Гашимов Ульви Бариз оглу (1999 г.р.) скончался в столичной больнице, где проходил лечение.

    Отметим, что брат погибшего У.Гашимова Эльвин Гашимов (1996 г.р.) также ранее скончался в больнице.

    сотрудник ANAMA ДТП Бейлаган
    Beyləqandakı qəzada xəsarət alan ANAMA-nın digər əməkdaşı da xəstəxanada ölüb

    Последние новости

    21:00

    Мухтар Бабаев обсудил с турецким министром COP31

    COP29
    20:57
    Фото

    Бакинский суд рассмотрел призывы граждан Армении против суверенитета Азербайджана

    Происшествия
    20:54

    В Анкаре отметили 34-ю годовщину восстановления независимости Азербайджана

    Внешняя политика
    20:47

    Взрыв на оборонном заводе в Башкирии, есть пострадавшие

    Другие страны
    20:37

    Мехрибан Алиева поделилась публикацией о встрече с Папой Римским

    Внешняя политика
    20:31

    Пострадавший в ДТП в Бейлагане второй сотрудник ANAMA скончался в больнице

    Происшествия
    20:23

    МВД изъяло из незаконного оборота более 4 тонн наркотических средств за 9 месяцев

    Происшествия
    20:16
    Фото

    В Азербайджане впервые проходит Неделя D-8

    Энергетика
    20:10
    Фото

    В Карсе завершился первый этап учений Eternity−2025

    Армия
    Лента новостей