Пострадавший в ДТП в Бейлагане второй сотрудник ANAMA скончался в больнице

Второй сотрудник ANAMA, пострадавший в результате ДТП в Бейлагане, также скончался в больнице.

Как сообщает карабахское бюро Report, один из трех пострадавших в результате ДТП 13 октября на территории села Биринджи Шахсеван Бейлаганского района - Гашимов Ульви Бариз оглу (1999 г.р.) скончался в столичной больнице, где проходил лечение.

Отметим, что брат погибшего У.Гашимова Эльвин Гашимов (1996 г.р.) также ранее скончался в больнице.