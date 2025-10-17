Пострадавший в ДТП в Бейлагане второй сотрудник ANAMA скончался в больнице
Происшествия
- 17 октября, 2025
- 20:31
Второй сотрудник ANAMA, пострадавший в результате ДТП в Бейлагане, также скончался в больнице.
Как сообщает карабахское бюро Report, один из трех пострадавших в результате ДТП 13 октября на территории села Биринджи Шахсеван Бейлаганского района - Гашимов Ульви Бариз оглу (1999 г.р.) скончался в столичной больнице, где проходил лечение.
Отметим, что брат погибшего У.Гашимова Эльвин Гашимов (1996 г.р.) также ранее скончался в больнице.
