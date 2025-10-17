İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    Hadisə
    • 17 oktyabr, 2025
    • 19:23
    Beyləqandakı qəzada xəsarət alan ANAMA-nın digər əməkdaşı da xəstəxanada ölüb

    Beyləqanda baş verən avtomobil qəzasında xəsarət alan ANAMA-nın əməkdaşı olan iki qardaşın digəri də xəstəxanada ölüb.

    "Report"un Qarabağ bürosunun məlumatına görə, oktyabrın 13-də Beyləqan rayonu Birinci Şahsevən kəndi ərazisində baş verən avtomobil qəzasında ağır xəsarət alan üç nəfərdən biri - 1999-cu il təvəllüdlü Həşimov Ülvi Bariz oğlu Bakıda müalicə aldığı xəstəxanada həyatını itirib.

    Qeyd edək ki, sözügedən qəza nəticəsində xəsarət alan Ü.Həşimovun qardaşı, 1996-cı il təvəllüdlü Elvin Bariz oğlu Həşimov hadisədən sonra xəstəxanaya çatdırılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmamışdı.

    Beyləqan ANAMA Qəza Xəsarət

