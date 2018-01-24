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    Пострадавшая во время пожара в Товузе женщина скончалась

    По факту ведется расследование

    Товуз. 24 января. REPORT.AZ/ Пострадавшая во время пожара в цветочном магазине в Товузском районе женщина скончалась.

    Как сообщает западное бюро Report, в результате пожара, произошедшего ночью 18 января в цветочном магазине в городском торговом центре, Амирасланова Наргиз Гусейнгулу гызы 1956 г.р. получила тяжелые ожоги.

    Женщина скончалась по дороге в Товузскую центральную районную больницу, когда ее увозили из бакинской больницы в Товуз.

    По факту в Товузской районной прокуратуре возбудили уголовное дело, ведется расследование. 

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