Посольство: Служба охраны президента расценила вмешательство в охраняемый транспорт как риск для безопасности

Посольство Азербайджана в США распространило заявление по поводу инцидента, произошедшего 19 февраля в Вашингтоне.

Как сообщает американское бюро Report, в заявлении отмечается, что группа протестующих перед отелем Waldorf Astoria пыталась совершить провокационные действия.

Инцидент произошел на фоне визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США и его участия в первом заседании Совета мира.

При приближении президентского кортежа к гостинице протестующие пытались проникнуть в охраняемую зону, вмешались в движение транспортного средства главы государства и высказывали нецензурные выражения в адрес руководства Азербайджана.

В посольстве подчеркнули, что Служба охраны президента расценила физическое вмешательство в охраняемый транспорт и попытки препятствовать движению как серьезный риск для безопасности и незамедлительно приняла меры. Действия были направлены исключительно на обеспечение безопасности.

В заявлении также отмечается, что, согласно публичному сообщению Секретной службы США, территория отеля входила в официальный периметр безопасности.

Посольство решительно отвергло попытки искажения обстоятельств инцидента и распространение необоснованных утверждений, подчеркнув, что азербайджанские сотрудники безопасности действуют в тесной координации с принимающей стороной.

В заключение сделан призыв к ответственному информированию и подчеркнута важность того, чтобы не делать выводов на основе неподтвержденных заявлений.