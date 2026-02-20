Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Посольство: Служба охраны президента расценила вмешательство в охраняемый транспорт как риск для безопасности

    Происшествия
    • 20 февраля, 2026
    • 17:28
    Посольство: Служба охраны президента расценила вмешательство в охраняемый транспорт как риск для безопасности

    Посольство Азербайджана в США распространило заявление по поводу инцидента, произошедшего 19 февраля в Вашингтоне.

    Как сообщает американское бюро Report, в заявлении отмечается, что группа протестующих перед отелем Waldorf Astoria пыталась совершить провокационные действия.

    Инцидент произошел на фоне визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США и его участия в первом заседании Совета мира.

    При приближении президентского кортежа к гостинице протестующие пытались проникнуть в охраняемую зону, вмешались в движение транспортного средства главы государства и высказывали нецензурные выражения в адрес руководства Азербайджана.

    В посольстве подчеркнули, что Служба охраны президента расценила физическое вмешательство в охраняемый транспорт и попытки препятствовать движению как серьезный риск для безопасности и незамедлительно приняла меры. Действия были направлены исключительно на обеспечение безопасности.

    В заявлении также отмечается, что, согласно публичному сообщению Секретной службы США, территория отеля входила в официальный периметр безопасности.

    Посольство решительно отвергло попытки искажения обстоятельств инцидента и распространение необоснованных утверждений, подчеркнув, что азербайджанские сотрудники безопасности действуют в тесной координации с принимающей стороной.

    В заключение сделан призыв к ответственному информированию и подчеркнута важность того, чтобы не делать выводов на основе неподтвержденных заявлений.

    Azərbaycanın səfirliyi: Prezidentin Mühafizə Xidməti qorunan nəqliyyata müdaxiləni təhlükəsizlik riski kimi qiymətləndirərək müdaxilə edib
    Azerbaijani embassy releases statement over protest incident during Ilham Aliyev's US visit
    Лента новостей