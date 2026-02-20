Посольство: Служба охраны президента расценила вмешательство в охраняемый транспорт как риск для безопасности
- 20 февраля, 2026
- 17:28
Посольство Азербайджана в США распространило заявление по поводу инцидента, произошедшего 19 февраля в Вашингтоне.
Как сообщает американское бюро Report, в заявлении отмечается, что группа протестующих перед отелем Waldorf Astoria пыталась совершить провокационные действия.
Инцидент произошел на фоне визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в США и его участия в первом заседании Совета мира.
При приближении президентского кортежа к гостинице протестующие пытались проникнуть в охраняемую зону, вмешались в движение транспортного средства главы государства и высказывали нецензурные выражения в адрес руководства Азербайджана.
В посольстве подчеркнули, что Служба охраны президента расценила физическое вмешательство в охраняемый транспорт и попытки препятствовать движению как серьезный риск для безопасности и незамедлительно приняла меры. Действия были направлены исключительно на обеспечение безопасности.
В заявлении также отмечается, что, согласно публичному сообщению Секретной службы США, территория отеля входила в официальный периметр безопасности.
Посольство решительно отвергло попытки искажения обстоятельств инцидента и распространение необоснованных утверждений, подчеркнув, что азербайджанские сотрудники безопасности действуют в тесной координации с принимающей стороной.
В заключение сделан призыв к ответственному информированию и подчеркнута важность того, чтобы не делать выводов на основе неподтвержденных заявлений.