После авиакатастрофы в Казахстане выжили 14 граждан Азербайджана

В результате крушения самолета AZAL в Актау выжили 14 граждан Азербайджана, девять граждан РФ и трое граждан Кыргызстана.

При крушении самолета AZAL в Актау выжили 14 граждан Азербайджана, девять граждан РФ и трое граждан Кыргызстана.

Как передает Report, об этом сообщил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.

"На борту было 37 граждан Азербайджана - 23 погибли, 14 выжили; три человека из Кыргызстана - все трое выжили; 16 граждан РФ - семь погибли, девять выжили; шесть пассажиров из Казахстана, к сожалению, наши соотечественники погибли", - сказал Карабаев на брифинге в Актау.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. В Азербайджане 26 декабря объявлен траур.