Поножовщина в Имишли, есть погибший и раненый

Поножовщина в Имишли, есть погибший и раненый

Житель села Пюнхан Гусейнов 1984 года рождения в ходе конфликта ударил ножом Амида Амрахова 1985 года рождения и Сабухи Амрахова 1990 года рождения

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В селе Гебектала Имишлинского района произошла поножовщина. Как передает миль-муганское бюро Report, инцидент случился около 8 часов вечера на почве выяснения отношений между односельчанами. Житель села Пюнхан Гусейнов 1984 года рождения в ходе конфликта ударил ножом Амида Амрахова 1985 года рождения и Сабухи Амрахова 1990 года рождения. Амид Амрахов скончался на месте, а раненого Сабухи Амрахова доставили в Центральную больницу Бейлаганского района. Преступник задержан полицией. По факту ведется расследование. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке İmişlidə bıçaqlanma hadisəsi baş verib, ölən və yaralanan var