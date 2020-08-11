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Поножовщина в Имишли, есть погибший и раненый

Поножовщина в Имишли, есть погибший и раненый Житель села Пюнхан Гусейнов 1984 года рождения в ходе конфликта ударил ножом Амида Амрахова 1985 года рождения и Сабухи Амрахова 1990 года рождения
Происшествия
11 августа 2020 г. 22:19
Поножовщина в Имишли, есть погибший и раненый
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В селе Гебектала Имишлинского района произошла поножовщина.

Как передает миль-муганское бюро Report, инцидент случился около 8 часов вечера на почве выяснения отношений между односельчанами.

Житель села Пюнхан Гусейнов 1984 года рождения в ходе конфликта ударил ножом Амида Амрахова 1985 года рождения и Сабухи Амрахова 1990 года рождения.

Амид Амрахов скончался на месте, а раненого Сабухи Амрахова доставили в Центральную больницу Бейлаганского района. Преступник задержан полицией.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке İmişlidə bıçaqlanma hadisəsi baş verib, ölən və yaralanan var

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