Поножовщина в Имишли, есть погибший и раненый

В селе Гебектала Имишлинского района произошла поножовщина.
Как передает миль-муганское бюро Report, инцидент случился около 8 часов вечера на почве выяснения отношений между односельчанами.
Житель села Пюнхан Гусейнов 1984 года рождения в ходе конфликта ударил ножом Амида Амрахова 1985 года рождения и Сабухи Амрахова 1990 года рождения.
Амид Амрахов скончался на месте, а раненого Сабухи Амрахова доставили в Центральную больницу Бейлаганского района. Преступник задержан полицией.
По факту ведется расследование.