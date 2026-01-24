В Азербайджане за сутки раскрыто 81 преступление

Правоохранительные органы Азербайджана за сутки зафиксировали 81 преступление.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, полицейские раскрыли 81 преступление, зарегистрированное 23 января на территории страны, а также 8 нераскрытых преступлений предыдущих периодов.