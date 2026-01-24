В Азербайджане за сутки раскрыто 81 преступление
Происшествия
- 24 января, 2026
- 10:38
Правоохранительные органы Азербайджана за сутки зафиксировали 81 преступление.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
По данным ведомства, полицейские раскрыли 81 преступление, зарегистрированное 23 января на территории страны, а также 8 нераскрытых преступлений предыдущих периодов.
Последние новости
11:00
Рэнкинг банков Азербайджана по инвестициям в ценные бумаги (01.01.2026)Финансы
10:53
В Черниговской области Украины сотни тысяч потребителей остались без света после российской атакиДругие страны
10:49
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей о риске гололедаПроисшествия
10:40
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру средств в ЦБА (01.01.2026)Финансы
10:38
В Азербайджане за сутки раскрыто 81 преступлениеПроисшествия
10:37
ВС РФ нанесли массированные удары по Киеву и Харькову, один погибший - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:35
Иран казнил двух организаторов теракта 2023 годаВ регионе
10:23
В Хырдалане из магазина украли товаров на 7 тыс. манатовПроисшествия
10:20