Ötən gün ölkədə 81 cinayət faktı qeydə alınıb
Hadisə
- 24 yanvar, 2026
- 10:27
Ötən gün respublika ərazisində 81 cinayət faktı qeydə alınıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, yanvarın 23-də ölkə ərazisində qeydə alınan 81, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 8 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
