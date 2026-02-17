"Formula 1" komandasının baş konstruktoru istefa verib
Formula 1
- 17 fevral, 2026
- 12:49
"Formula 1" komandası "Red Bull"un baş konstruktoru Kreyq Skinner 20 ildən sonra istefa verib.
"Report"un "RacingNews365" nəşrinə istinadən məlumatına görə, mütəxəssis komandadan öz istəyi ilə ayrılıb.
K.Skinner 2006-cı ildən komandada müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. O, hesablama hidrodinamikası üzrə mühəndis, qrup rəhbəri, aerodinamika şöbəsinin rəis müavini və baş dizayner vəzifələrini yerinə yetirib.
Mütəxəssis baş konstruktor postuna 2022-ci ildə təyin edilib. Əvvəllər "Cordan" və "Uilyams" komandalarında da fəaliyyət göstərib.
Qeyd edək ki, "Formula-1"də yeni mövsüm martın 6-da Avstraliyada start götürəcək.
