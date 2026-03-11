İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    11 mart, 2026
    09:42
    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının XVII turu başlayır

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.

    "DH Volley" UNEC-in, "Gəncə" isə "Milli Aviasiya Akademiyası"nın qonağı olacaq. Hər iki görüş saat 17:00-da start götürəcək.

    Oyunlar müvafiq olaraq UNEC-in və "Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalında təşkil olunacaq.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura martın 12-də yekun vurulacaq.

