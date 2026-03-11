Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasının XVII turu başlayır
Komanda
- 11 mart, 2026
- 09:42
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günündə iki qarşılaşma keçiriləcək.
"DH Volley" UNEC-in, "Gəncə" isə "Milli Aviasiya Akademiyası"nın qonağı olacaq. Hər iki görüş saat 17:00-da start götürəcək.
Oyunlar müvafiq olaraq UNEC-in və "Milli Aviasiya Akademiyası"nın idman zalında təşkil olunacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Yüksək Liqasında XVII tura martın 12-də yekun vurulacaq.
Son xəbərlər
10:20
Rövşən Nəcəf: "Azərbaycan regional enerji mərkəzi kimi mövqeyini möhkəmləndirib"Energetika
10:20
Qətərin Silahlı Qüvvələri ölkəyə yönəlmiş raket hücumunun qarşısını alıbDigər ölkələr
10:19
Foto
"AzerGold"da "Tərəqqi" medalına layiq görülmüş əməkdaşlarla görüş keçirilibSənaye
10:14
Hörmüz boğazında gəmi mərmi ilə vurulubDigər ölkələr
10:13
Gürcüstan hökuməti müsəlman icması üçün iftar mərasimi təşkil edibRegion
10:12
İrandan daha bir Azərbaycan vətəndaşı təxliyə edilibDaxili siyasət
10:12
"Sabah" Premyer Liqada 100 və daha çox qələbə qazanan 14-cü komanda olubFutbol
10:09
Britaniya səfiri Yel çərşənbəsini "Anglo Asian Mining"in mədənlərində keçiribXarici siyasət
10:04