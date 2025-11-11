Полиция в Азербайджана за сутки задержала 29 человек, находившихся в розыске
Происшествия
- 11 ноября, 2025
- 09:49
В Азербайджане за сутки задержаны 29 человек, находившиеся в розыске.
Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.
12 из них находились в розыске в качестве должников, 4 - по обвинению в мошенничестве.
