    Полиция в Азербайджана за сутки задержала 29 человек, находившихся в розыске

    Происшествия
    • 11 ноября, 2025
    • 09:49
    В Азербайджане за сутки задержаны 29 человек, находившиеся в розыске.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    12 из них находились в розыске в качестве должников, 4 - по обвинению в мошенничестве.

    Ötən gün axtarışda olduğuna görə 29 nəfər saxlanılıb

