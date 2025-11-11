İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Ötən gün axtarışda olduğuna görə 29 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 11 noyabr, 2025
    • 09:36
    Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 29 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 12 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Polis əməkdaşlarının noyabrın 10-da keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 4 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    axtarış dələduz borclu
    Полиция в Азербайджана за сутки задержала 29 человек, находившихся в розыске

