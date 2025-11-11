Ötən gün axtarışda olduğuna görə 29 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 11 noyabr, 2025
- 09:36
Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 29 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, borclu şəxs qismində axtarışda olan 12 nəfər saxlanılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Polis əməkdaşlarının noyabrın 10-da keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 4 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
