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    Полиция пресекла сбыт 32 кг наркотиков в Баку

    Происшествия
    • 24 сентября, 2026
    • 11:15
    Полиция пресекла сбыт 32 кг наркотиков в Баку

    В Сураханском районе Баку пресечена попытка сбыта 32 кг наркотических средств: подозреваемый планировал доставить их по различным адресам в столице.

    Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, сотрудники Сураханского районного управления полиции задержали М. Буглова, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

    При нем были обнаружены 32 кг наркотических средств.

    В ходе расследования установлено, что задержанный получил наркотики через гражданина иностранного государства, с которым познакомился в социальных сетях. Личность этого человека устанавливается следствием.

    По данным МВД, М.Буглов намеревался организовать сбыт наркотиков в Баку, доставив их по различным адресам.

    По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане
    Suraxanıda 32 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb
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