Полиция пресекла сбыт 32 кг наркотиков в Баку

В Сураханском районе Баку пресечена попытка сбыта 32 кг наркотических средств: подозреваемый планировал доставить их по различным адресам в столице.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, сотрудники Сураханского районного управления полиции задержали М. Буглова, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

При нем были обнаружены 32 кг наркотических средств.

В ходе расследования установлено, что задержанный получил наркотики через гражданина иностранного государства, с которым познакомился в социальных сетях. Личность этого человека устанавливается следствием.

По данным МВД, М.Буглов намеревался организовать сбыт наркотиков в Баку, доставив их по различным адресам.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.