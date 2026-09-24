Полиция пресекла сбыт 32 кг наркотиков в Баку
- 24 сентября, 2026
- 11:15
В Сураханском районе Баку пресечена попытка сбыта 32 кг наркотических средств: подозреваемый планировал доставить их по различным адресам в столице.
Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, сотрудники Сураханского районного управления полиции задержали М. Буглова, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
При нем были обнаружены 32 кг наркотических средств.
В ходе расследования установлено, что задержанный получил наркотики через гражданина иностранного государства, с которым познакомился в социальных сетях. Личность этого человека устанавливается следствием.
По данным МВД, М.Буглов намеревался организовать сбыт наркотиков в Баку, доставив их по различным адресам.
По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.