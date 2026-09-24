İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Suraxanıda 32 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2026
    • 10:54
    Suraxanıda 32 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Suraxanı rayonunda 32 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlərlə narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən M.Buqlov saxlanılıb.

    Ondan 32 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb. Araşdırmalarla saxlanılan şəxsin narkotikləri sosial şəbəkələrdə tanış olduğu, şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan xarici ölkə vətəndaşı vasitəsilə əldə etdiyi və paytaxt ərazisində dövriyyəsini təşkil etmək məqsədilə müxtəlif ünvanlara çatdırmağı planlaşdırdığı müəyyən edilib.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə saxlanılan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

    Narkotik maddələr Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Suraxanı rayonu
    Полиция пресекла сбыт 32 кг наркотиков в Баку
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    12:25

    Türkiyədə 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub, yollarda çat əmələ gəlib - YENİLƏNİB

    Region
    12:19

    Rəcəb Fərəczadə: "Kobud səhvlər Çempionlar Liqasındakı hər iki oyunda nəticəyə mənfi təsir etdi"

    Futbol
    12:19
    Foto

    Hacıqabulda Aqrar Biznes Festivalı keçirilib

    ASK
    12:18

    Kimberli Harrinqton: "BP Azərbaycanda qazandığı təcrübəni Mərkəzi Asiyada tətbiq edəcək"

    İnfrastruktur
    12:18

    Geoloq: "Naxçıvanda nadir torpaq elementləri araşdırılmalıdır"

    Energetika
    12:12

    Qazaxıstan və Hindistan ticarət dövriyyəsini 1 milyard dollara çatdırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    12:06
    Foto

    "Fly to Baku" festivalı çərçivəsində nümayiş olunan sərgilərin proqramı açıqlanıb

    İncəsənət
    12:00
    Foto

    Zəngilanın Cahangirbəyli kəndində 242 evin tikintisi başa çatdırılıb

    İnfrastruktur
    11:52

    Bakıda 51 min manatlıq oğurluq olub

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti