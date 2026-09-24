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    Azərbaycan Dominikandan siqar idxalını 10 dəfə artırıb

    Biznes
    • 24 sentyabr, 2026
    • 12:57
    Azərbaycan Dominikandan siqar idxalını 10 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan 745 min ABŞ dolları dəyərində 2,02 milyon ədəd siqar (tərkibində tütün olan, ucları kəsilmiş və nazik) idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 46 % çox, kəmiyyət olaraq – 49 % azdır.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Almaniyadan 210 min ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 35 % çox) 1,17 milyon ədəd (+26 %), Kubadan 190 min ABŞ dolları dəyərində (-18 %) 0,01 milyon ədəd (-50 %), Dominikandan 128 min ABŞ dolları dəyərində (+7 dəfə) 0,1 milyon ədəd (+10 dəfə), Nikaraquadan 85,5 min ABŞ dolları dəyərində (+11 dəfə) 0,04 milyon ədəd (+4 dəfə), Hondurasdan 65,4 min ABŞ dolları dəyərində (+22 dəfə) 0,01 milyon ədəd (-98 %) siqar alıb.

    2025-ci ildə Azərbaycana idxal edilmiş 1,51 milyon ABŞ dollarlıq siqarın 32,4 %-i Kubanın, 27,2 %-i İtaliyanın, 20 %-i Almaniyanın payına düşüb.

    Azərbaycana siqar idxalı Almaniya Kuba Dominikan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi
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