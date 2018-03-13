Полиция отпустила сотрудника телеканала Xəzər - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Лянкяран. 13 марта. REPORT.AZ/ Задержанный сотрудниками полиции в Лянкяране корреспондент телеканала Xəzər по южному региону Эльвин Габиль оглы Акперов отпущен.

Как сообщает южное бюро Report, Э.Акперов в настоящее время находится дома.

*** 11:52

Лянкяран. 13 марта. REPORT.AZ/ Корреспондент телеканала Xəzər по южному региону Эльвин Габиль оглы Акперов задержан полицией в Лянкяране.

Как сообщает южное бюро Report, указание о задержании Э.Аперова дал заместитель начальника Лянкяранского городского отделения полиции Фаиг Ильясов.

Согласно сообщению, инцидент произошел в ходе съемок, связанных с женщиной, скончавшейся в Лянкяранской центральной городской больнице после побоев со стороны мужа.

Отметим, что вчера жительница села Рво Марифа Вели гызы Гафарова 1967 г.р. в тяжелом состоянии была доставлена в Лянкяранскую центральную районную больницу. Родственники потерпевшей сообщили, что она получила повреждения в результате падения, однако позднее стало известно, что М.Гафарова подверглась избиению со стороны своего мужа.

Близкий родственник М.Гафаровой сообщил Report, что неделю назад женщину жестоко избил муж:

"Марифа неделю была дома в тяжелом состоянии. Вчера внезапно ее состояние ухудшилось и она была доставлена в больницу. До такого состояния ее довел муж".