Полиция Губы пресекла попытку выдать 15-летнюю девочку замуж
Происшествия
- 13 сентября, 2025
- 12:32
В Губинском районе Азербайджана правоохранительные органы предотвратили попытку выдать замуж 15-летнюю девочку за 35-летнего мужчину.
Как сообщили Report из региональной пресс-службе МВД, в Губинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР в отношении лиц, причастных к организации раннего брака.
Следственные мероприятия продолжаются.
