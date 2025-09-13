Полиция Губы пресекла попытку выдать 15-летнюю девочку замуж

В Губинском районе Азербайджана правоохранительные органы предотвратили попытку выдать замуж 15-летнюю девочку за 35-летнего мужчину.

Как сообщили Report из региональной пресс-службе МВД, в Губинском районном отделении полиции возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР в отношении лиц, причастных к организации раннего брака.

Следственные мероприятия продолжаются.