Политический кризис в Болгарии продолжается из-за разногласий в парламенте

Две крупнейшие политические группы в болгарском парламенте отказались формировать новое правительство в понедельник в ходе отдельных консультаций с президентом Руменом Радевым, которые он начал после отставки коалиционного кабинета на прошлой неделе.

Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на болгарские СМИ, как правящая правоцентристская группа GERB-UDF, так и либералы альянса WCC-DB заявили об интересе к досрочным выборам.

Согласно заявлениям представителей обеих групп после встречи с президентом, сначала необходимо восстановить доверие общества, а значит избрать новый парламент.

Представители либералов пошли еще дальше, что нужно в целом демонтировать нынешнюю модель управления, и "свержение правительства - это только первая часть" данного шага.

Согласно конституции, президент теперь пригласит на консультации третью политическую силу по своему выбору в рамках нынешнего парламента, чтобы попытаться сформировать правительство. Если эта попытка провалится, то будут объявлены досрочные выборы.

12 декабря парламент принял отставку коалиционного кабинета, поданную премьер-министром Россеном Желязковым после массовых протестов в Софии и других крупных городах.

Коалиционное правительство, в состав которого входят GERB-UDF, Болгарская социалистическая партия и "Такой народ есть", контролирует 102 из 240 мест в парламенте.

Большинство решений принималось в парламенте при поддержке DPS - "Новое начало" во главе с олигархом Дельяном Певски. Протестующие выражали серьезное недовольство им и лидером GERB и экс-премьером Бойко Борисовым.