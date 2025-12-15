Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Политический кризис в Болгарии продолжается из-за разногласий в парламенте

    Другие страны
    • 15 декабря, 2025
    • 19:26
    Политический кризис в Болгарии продолжается из-за разногласий в парламенте

    Две крупнейшие политические группы в болгарском парламенте отказались формировать новое правительство в понедельник в ходе отдельных консультаций с президентом Руменом Радевым, которые он начал после отставки коалиционного кабинета на прошлой неделе.

    Как сообщает европейское бюро Report со ссылкой на болгарские СМИ, как правящая правоцентристская группа GERB-UDF, так и либералы альянса WCC-DB заявили об интересе к досрочным выборам.

    Согласно заявлениям представителей обеих групп после встречи с президентом, сначала необходимо восстановить доверие общества, а значит избрать новый парламент.

    Представители либералов пошли еще дальше, что нужно в целом демонтировать нынешнюю модель управления, и "свержение правительства - это только первая часть" данного шага.

    Согласно конституции, президент теперь пригласит на консультации третью политическую силу по своему выбору в рамках нынешнего парламента, чтобы попытаться сформировать правительство. Если эта попытка провалится, то будут объявлены досрочные выборы.

    12 декабря парламент принял отставку коалиционного кабинета, поданную премьер-министром Россеном Желязковым после массовых протестов в Софии и других крупных городах.

    Коалиционное правительство, в состав которого входят GERB-UDF, Болгарская социалистическая партия и "Такой народ есть", контролирует 102 из 240 мест в парламенте.

    Большинство решений принималось в парламенте при поддержке DPS - "Новое начало" во главе с олигархом Дельяном Певски. Протестующие выражали серьезное недовольство им и лидером GERB и экс-премьером Бойко Борисовым.

    Болгария политический кризис парламент выборы отставка правительства
    Bolqarıstanda siyasi böhran parlamentdəki fikir ayrılıqları səbəbindən davam edir

    Последние новости

    20:23

    Азербайджан и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере культуры

    Kультурная политика
    20:12
    Фото

    Управление ООН разместило на своем сайте информацию о Платформе НПО Глобального Юга

    Внешняя политика
    20:01

    Заседание в формате "Рамштайн" состоится 16 декабря

    Другие страны
    19:50

    Сын Роба Райнера арестован по подозрению в убийстве родителей

    Шоу-бизнес
    19:43

    В Балакяне произошло ДТП с летальным исходом

    Происшествия
    19:36
    Фото

    Карен Аванесян дал показания в суде - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    19:36

    Молдова намерена расширить торговое сотрудничество с Азербайджаном

    Бизнес
    19:30

    Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования премьеру Австралии

    Внешняя политика
    19:26

    Политический кризис в Болгарии продолжается из-за разногласий в парламенте

    Другие страны
    Лента новостей