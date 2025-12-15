Украина в третий раз атаковала российскую энергоинфраструктуру на Каспии

Беспилотники Службы безопасности Украины в третий раз за неделю нанесли удар по российским нефтедобывающим платформам в Каспийском море.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

На этот раз дальнобойные дроны Центра специальных операций "Альфа" СБУ поразили платформу компании "Лукойл-Нижневолжскнефть" на месторождении имени Корчагина. В результате атаки было повреждено критически важное оборудование, из-за чего производственные процессы на объекте остановились.

Ранее, 11 и 12 декабря, беспилотники СБУ уже атаковали платформы на месторождениях имени Филановского и Корчагина. Месторождение им. Филановского является одним из крупнейших в России и ее секторе Каспийского моря: его запасы оцениваются в 129 млн тонн нефти и около 30 млрд кубометров газа.