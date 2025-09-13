Qubada erkən nikahın qarşısı alınıb
Hadisə
- 13 sentyabr, 2025
- 12:14
Quba rayonunda 15 yaşlı qızın 1990-cı il təvəllüdlü şəxsə ərə verilməsinin qarşısı alınıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba regional qrupundan "Report"a bildirilb ki, Quba Rayon Polis Şöbəsində qanunsuz əməlin təşkilində təqsiri olan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
İstintaq tədbirləri davam etdirilir.
Son xəbərlər
13:08
Federasiya prezidenti III MDB Oyunların iştirak edəcək voleybolçularla görüşübKomanda
13:07
Pakistanda hərbi konvoya hücum nəticəsində 12 nəfər ölübDigər ölkələr
13:07
Myanma ordusu Rakhayn ştatına aviazərbə endirib, 19 tələbə ölübDigər ölkələr
13:06
"Space TV"-nin yayımı 6 saatlıq dayandırılacaqMedia
13:02
Azərbaycan Türkiyədən xalça idxalına çəkdiyi xərci 17 %-ə yaxın azaldıbBiznes
13:00
Foto
Xocalıya yola salınan növbəti köç karvanı Seyidbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİBDaxili siyasət
12:46
Xalq artisti Hacı Murad Yagizarov vəfat edibDaxili siyasət
12:43
İran və Azərbaycan qarşılıqlı mədəniyyət günləri keçirəcəkMədəniyyət siyasəti
12:43