    Qubada erkən nikahın qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 13 sentyabr, 2025
    • 12:14
    Qubada erkən nikahın qarşısı alınıb

    Quba rayonunda 15 yaşlı qızın 1990-cı il təvəllüdlü şəxsə ərə verilməsinin qarşısı alınıb.

    Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Quba regional qrupundan "Report"a bildirilb ki, Quba Rayon Polis Şöbəsində qanunsuz əməlin təşkilində təqsiri olan şəxslər barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.

    İstintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Quba erkən nikah Cinayət işi
    Полиция Губы пресекла попытку выдать 15-летнюю девочку замуж

