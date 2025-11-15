Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Полиция Азербайджана задержала за сутки 10 разыскиваемых за мошенничество

    Происшествия
    • 15 ноября, 2025
    • 18:01
    Полиция Азербайджана задержала за сутки 10 разыскиваемых за мошенничество

    Полиция Азербайджана задержала накануне 10 человек, разыскиваемых за мошенничество.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    В результате розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 14 ноября, были задержаны и переданы следствию 10 лиц, находившихся в розыске по обвинению в мошенничестве.

    Азербайджан полиция мошенники
    Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb

