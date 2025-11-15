Полиция Азербайджана задержала за сутки 10 разыскиваемых за мошенничество
- 15 ноября, 2025
- 18:01
Полиция Азербайджана задержала накануне 10 человек, разыскиваемых за мошенничество.
Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.
В результате розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 14 ноября, были задержаны и переданы следствию 10 лиц, находившихся в розыске по обвинению в мошенничестве.
