Полиция Азербайджана задержала за сутки 10 разыскиваемых за мошенничество

Полиция Азербайджана задержала накануне 10 человек, разыскиваемых за мошенничество.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 14 ноября, были задержаны и переданы следствию 10 лиц, находившихся в розыске по обвинению в мошенничестве.