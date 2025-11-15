Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb
Hadisə
- 15 noyabr, 2025
- 17:47
Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının noyabrın 14-də keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.
