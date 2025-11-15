İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 15 noyabr, 2025
    • 17:47
    Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb

    Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının noyabrın 14-də keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Daxili İşlər Nazirliyi dələduzluq
    Полиция Азербайджана задержала за сутки 10 разыскиваемых за мошенничество

    Son xəbərlər

    18:00

    Cahangir Həsənzadə: "Fransa ilə matçda millidən istəkli oyun gözləyirik"

    Futbol
    17:53

    Azərbaycanda pambıq mahlıcı istehsalı 33 %-ə yaxın artıb

    Sənaye
    17:47

    Dələduzluğa görə axtarışda olan 10 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    17:43

    SEPAH: "Talara" gəmisində icazəsiz yük olub

    Digər ölkələr
    17:38
    Foto

    Daşkənddə keçirilən beynəlxalq konqresin iştirakçıları yekun bəyannamə qəbul ediblər

    Region
    17:28

    Ekspert Mərkəzi Asiya ölkələri üçün Orta Dəhlizin əhəmiyyətinin artacağını proqnozlaşdırır

    İnfrastruktur
    17:28

    Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı Rusiyanın neft emalı zavodunun vurulduğunu təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    17:26

    Azərbaycan gips və anhidrit istehsalını 14 % artırıb

    Sənaye
    17:25

    Didye Deşam: "Sabah Azərbaycan millisi ilə matçda qələbə üçün əlimizdən gələni edəcəyik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti