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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Полиция Азербайджана за сутки раскрыла 83 преступления

    Происшествия
    • 19 сентября, 2026
    • 10:24
    Полиция Азербайджана за сутки раскрыла 83 преступления

    В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 73 человека, подозреваемых в различных преступлениях.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

    По данным ведомства, сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 62 преступления, а также 21 преступление, остававшееся нераскрытым с предыдущих периодов.

    МВД Азербайджана
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 73 nəfər tutulub

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