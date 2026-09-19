Полиция Азербайджана за сутки раскрыла 83 преступления
Происшествия
- 19 сентября, 2026
- 10:24
В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 73 человека, подозреваемых в различных преступлениях.
Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.
По данным ведомства, сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 62 преступления, а также 21 преступление, остававшееся нераскрытым с предыдущих периодов.
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