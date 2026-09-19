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    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 73 nəfər tutulub

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2026
    • 10:12
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 73 nəfər tutulub

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 73 nəfər tutulub.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, sentyabrın 18-də ölkə ərazisində qeydə alınan 62, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 21 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

    Cinayət Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Polis əməkdaşı
    Полиция Азербайджана за сутки раскрыла 83 преступления

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