Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 73 nəfər tutulub
Hadisə
- 19 sentyabr, 2026
- 10:12
Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 73 nəfər tutulub.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, sentyabrın 18-də ölkə ərazisində qeydə alınan 62, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 21 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.
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