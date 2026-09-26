Полиция Азербайджана за сутки раскрыла 38 преступлений

В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 57 человек, подозреваемых в различных преступлениях.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

По данным ведомства, сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 38 преступлений, а также 9 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.