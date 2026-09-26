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    Полиция Азербайджана за сутки раскрыла 38 преступлений

    Происшествия
    • 26 сентября, 2026
    • 10:38
    Полиция Азербайджана за сутки раскрыла 38 преступлений

    В Азербайджане за минувшие сутки задержаны 57 человек, подозреваемых в различных преступлениях.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

    По данным ведомства, сотрудники полиции по горячим следам раскрыли 38 преступлений, а также 9 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

    Статистика раскрываемости МВД Азербайджана Министерство внутренних дел (МВД)
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb
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