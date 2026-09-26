İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 26 sentyabr, 2026
    • 10:04
    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb

    Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 57 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verib.

    Bildirilib ki, sentyabrın 25-də ölkə ərazisində qeydə alınan 38, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 9 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub.

    Cinayət işi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Polis əməkdaşı
    Полиция Азербайджана за сутки раскрыла 38 преступлений
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