Полиция Азербайджана изъяла более 40 кг наркотиков

Сотрудники полиции Азербайджана изъяли из незаконного оборота более 40 кг наркотических средств.

Как сообщили Report в МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных 18 сентября, было изъято свыше 40,7 кг наркотиков.

В ведомстве подчеркнули, что решительная борьба с незаконным оборотом наркотических средств продолжается.