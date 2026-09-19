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    Полиция Азербайджана изъяла более 40 кг наркотиков

    Происшествия
    • 19 сентября, 2026
    • 17:46
    Полиция Азербайджана изъяла более 40 кг наркотиков

    Сотрудники полиции Азербайджана изъяли из незаконного оборота более 40 кг наркотических средств.

    Как сообщили Report в МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных 18 сентября, было изъято свыше 40,7 кг наркотиков.

    В ведомстве подчеркнули, что решительная борьба с незаконным оборотом наркотических средств продолжается.

    МВД Азербайджана Незаконный оборот наркотиков в Азербайджане
    Ötən gün 40 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

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