Ötən gün 40 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb
Hadisə
- 19 sentyabr, 2026
- 17:29
Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 40 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb.
Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə sentyabrın 18-də ümumi çəkisi 40,7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.
Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
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