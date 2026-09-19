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    Ötən gün 40 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Hadisə
    • 19 sentyabr, 2026
    • 17:29
    Ötən gün 40 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən 40 kq narkotik vasitə dövriyyədən çıxarılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri ilə sentyabrın 18-də ümumi çəkisi 40,7 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb.

    Bu istiqamətdə qətiyyətli mübarizə tədbirləri davam etdirilir.

    Narkotik maddələr Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Polis əməkdaşı
    Полиция Азербайджана изъяла более 40 кг наркотиков

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