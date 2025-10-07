Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Пограничники пресекли контрабанду более 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Происшествия
    • 07 октября, 2025
    • 09:29
    Пограничники пресекли контрабанду более 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду свыше 22 кг марихуаны из Ирана в Азербайджан.

    Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), наркотическое вещество общим весом 22 кг 60 гр было обнаружено и изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории пограничного отряда "Горадиз".

    По данному факту продолжаются оперативно-следственные действия.

    İrandan Azərbaycana 22 kq-dan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

