Пограничники пресекли контрабанду более 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Происшествия
- 07 октября, 2025
- 09:29
Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду свыше 22 кг марихуаны из Ирана в Азербайджан.
Как сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС), наркотическое вещество общим весом 22 кг 60 гр было обнаружено и изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории пограничного отряда "Горадиз".
По данному факту продолжаются оперативно-следственные действия.
