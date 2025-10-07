İrandan Azərbaycana 22 kq-dan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb
Hadisə
- 07 oktyabr, 2025
- 09:13
İrandan Azərbaycana 22 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb.
Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Sərhəd Qoşunlarının "Horadiz" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətinə dövlət sərhədinin pozulması halının qarşısı alınıb.
Keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində xidməti ərazidən ümumi çəkisi 22 kiloqram 60 qram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb.
Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.
Son xəbərlər
10:32
"Kapital Bank" "Arzumuz var!" təqaüd proqramı ilə gənc qızların təhsilinə dəstək göstərirMaliyyə
10:32
İndoneziyada məktəb binasının uçması nəticəsində ölənlərin sayı 67-yə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:30
"Sabah"ın kapitanı "Nimburk"la oyunu buraxacaq, komandanı Çexiyada əlliyə yaxın azarkeş dəstəkləyəcəkKomanda
10:30
ASCO gəmiləri ilə yükdaşımalarda 10 % artım qeydə alınıbİnfrastruktur
10:25
QDİƏT-in Baş katibi: Süni intellekt həyatın ayrılmaz hissəsinə çevrilibMilli Məclis
10:21
Britaniya tarixində telefon qaçaqmalçılığına qarşı ən böyük əməliyyat keçirilibDigər ölkələr
10:21
Göyçayda avtomobil piyadanı vuraraq öldürübHadisə
10:20
Kristian Şindler: "Azərbaycan tekstili dünya bazarlarını fəth etməyə hazırdır"Biznes
10:18