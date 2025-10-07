İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İrandan Azərbaycana 22 kq-dan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    • 07 oktyabr, 2025
    • 09:13
    İrandan Azərbaycana 22 kq-dan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İrandan Azərbaycana 22 kiloqramdan çox narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Sərhəd Qoşunlarının "Horadiz" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində İran İslam Respublikasından Azərbaycan Respublikası istiqamətinə dövlət sərhədinin pozulması halının qarşısı alınıb.

    Keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində xidməti ərazidən ümumi çəkisi 22 kiloqram 60 qram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb.

    Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    İran Azərbaycan narkotik
    Пограничники пресекли контрабанду более 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

