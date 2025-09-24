Подвергшийся насилию в прямом эфире в соцсети ребенок помещен в госучреждение

Ребенок, подвергшийся насилию со стороны матери в ходе прямого эфира в TikTok, помещен в государственное детское учреждение.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по проблемам семьи, женщин и детей.

Отмечается, что проживающая в Бардинском районе 24-летняя женщина во время прямого эфира в соцсети Tiktok наносила вред здоровью своего 7-летнего ребенка, использовала неэтичные выражения и демонстрировала вредные привычки в присутствии несовершеннолетнего.

Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей совместно с соответствующими органами начал расследование.

Мать несовершеннолетнего была доставлена правоохранительными органами в полицейское управление, а ребенок был помещен в больницу. На данный момент местный орган исполнительной власти инициировал процесс об ограничении родительских прав матери. Пострадавший ребенок был помещен в соответствующее государственное детское учреждение.