İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Sosial şəbəkədə canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı uşaq müəssisəsinə yerləşdirilib

    Hadisə
    • 24 sentyabr, 2025
    • 18:21
    Sosial şəbəkədə canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı uşaq müəssisəsinə yerləşdirilib

    "TikTok"da canlı yayımda anası tərəfindən zorakılığa məruz qalan azyaşlı dövlət uşaq müəssisəsinə yerləşdirilib.

    Bu barədə "Report"a Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Tərtər rayonunda qeydiyyatda olan, Bərdə rayon sakini 24 yaşlı qadının "Tiktok" sosial media hesabında canlı yayım açaraq, 7 yaşlı övladının sağlamlığına, mənəviyyatına zərbə vurması, qeyri-etik ifadələr işlətməsi, azyaşlının yanında zərərli vərdişlərdən istifadə etməsi ilə bağlı videogörüntü öz əksini tapıb.

    Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən aidiyyəti qurumlarla birlikdə araşdırma başlanılıb.

    Hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən azyaşlının anası Polis İdarəsinə aparılıb, protokol tərtib edilərək qərar verilməsi məqsədilə məhkəməyə göndərilib, uşaq isə sağlamlığının yoxlanılması ilə bağlı xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda yerli icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən Ailə Məcəlləsinin 68-ci maddəsinə əsasən, ananın valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılması ilə bağlı məsələ qaldırılıb. Eyni zamanda, azyaşlının müvafiq uşaq müəssisəsinə yerləşdirilməsi də təmin olunub.

    zorakılıq Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi “Tik-tok”
    Подвергшийся насилию в прямом эфире в соцсети ребенок помещен в госучреждение

    Son xəbərlər

    19:53

    Trampın korteji səbəbindən Ərdoğanın avtomobili Nyu Yorkda saxlanılıb

    Region
    19:48
    Foto

    Türkiyə və Suriya prezidentlərinin görüşü olub

    Xarici siyasət
    19:36

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan və Pakistanı möhkəm dostluq və tərəfdaşlıq bağlayır

    Xarici siyasət
    19:33

    Rayt: ABŞ artıq bu gün Rusiya qazını və neft məhsullarını əvəzləməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    19:30

    Almaniya müdafiə naziri hərbi xidmətin yeni modelinin tətbiqini təklif edib

    Digər ölkələr
    19:30

    "Liverpul"un futbolçusu zədələnərək bir neçə aylıq sıradan çıxıb

    Futbol
    19:27

    Pistorius: Rusiya hərbi təyyarəsi Almaniya HDQ freqatının üzərindən uçub

    Digər ölkələr
    19:21
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Nyu-Yorkda Bolqarıstanın Baş naziri ilə görüşü olub

    Xarici siyasət
    19:21

    Fitso: Slovakiya və Ukrayna hökumətlərinin birgə iclası oktyabrın 17-ə planlaşdırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti