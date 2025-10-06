Под Эверестом спасены сотни попавших в снежную бурю туристов

В Китае спасены сотни попавших в снежную бурю туристов в долине Карма, которая ведет к восточному склону Эвереста.

Как передает Report, об этом сообщила газета Guardian.

Метель заблокировала в кемпингах на восточном склоне горы на высоте 4200 метров около тысячи человек.

Спасатели и местные жители освободили из снежного плена 350 туристов. В настоящее время 350 туристов прибыли в ближайший город Цюйдан, еще несколько сотен находятся в пути.

На склоне под Эверестом сейчас остается около 200 человек, с ними установлена связь.