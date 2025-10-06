Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Под Эверестом спасены сотни попавших в снежную бурю туристов

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 05:21
    Под Эверестом спасены сотни попавших в снежную бурю туристов

    В Китае спасены сотни попавших в снежную бурю туристов в долине Карма, которая ведет к восточному склону Эвереста.

    Как передает Report, об этом сообщила газета Guardian.

    Метель заблокировала в кемпингах на восточном склоне горы на высоте 4200 метров около тысячи человек.

    Спасатели и местные жители освободили из снежного плена 350 туристов. В настоящее время 350 туристов прибыли в ближайший город Цюйдан, еще несколько сотен находятся в пути.

    На склоне под Эверестом сейчас остается около 200 человек, с ними установлена связь.

