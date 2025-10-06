Everest yaxınlığında qar fırtınasına düşən yüzlərlə turist xilas edilib
Hadisə
- 06 oktyabr, 2025
- 05:12
Everestin şərq yamacına aparan Karma vadisində qar fırtınasına düşən yüzlərlə şəxsi xilas etmək mümkün olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Guardian qəzeti məlumat yayıb.
Qar fırtınası təxminən 1000 nəfəri dağın şərq yamacında 4200 metr hündürlükdə düşərgələrdə sıxışdırıb. Xilasedicilər və yerli sakinlər 350 tursiti qardan çıxarıblar.
Hazırda yaxınlıqdakı Qudan şəhərinə 350 turist gəlib, daha bir neçə yüzü isə yoldadır.
Everestin altındakı yamacda çarəsiz qalan 200-ə yaxın insanla da əlaqə qurulub.
