İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Everest yaxınlığında qar fırtınasına düşən yüzlərlə turist xilas edilib

    Hadisə
    • 06 oktyabr, 2025
    • 05:12
    Everest yaxınlığında qar fırtınasına düşən yüzlərlə turist xilas edilib

    Everestin şərq yamacına aparan Karma vadisində qar fırtınasına düşən yüzlərlə şəxsi xilas etmək mümkün olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Guardian qəzeti məlumat yayıb.

    Qar fırtınası təxminən 1000 nəfəri dağın şərq yamacında 4200 metr hündürlükdə düşərgələrdə sıxışdırıb. Xilasedicilər və yerli sakinlər 350 tursiti qardan çıxarıblar.

    Hazırda yaxınlıqdakı Qudan şəhərinə 350 turist gəlib, daha bir neçə yüzü isə yoldadır.

    Everestin altındakı yamacda çarəsiz qalan 200-ə yaxın insanla da əlaqə qurulub.

    Everest dag fırtına
    Под Эверестом спасены сотни попавших в снежную бурю туристов

    Son xəbərlər

    05:12

    Everest yaxınlığında qar fırtınasına düşən yüzlərlə turist xilas edilib

    Hadisə
    04:43

    ABŞ-də şatdaun səbəbindən dövlət işçilərinin ixtisarı artıq başlayıb

    Digər ölkələr
    04:15

    Avstraliyada kişi evinin pəncərəsindən insanlara 100-dən çox atəş açıb

    Digər ölkələr
    03:44

    Yaxın Şərqdə sülh prosesinin birinci mərhələsi bu həftə başa çatacaq

    Digər ölkələr
    03:21

    Qırğızıstanda güclü zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:46

    Almaniyada hərbi xidmət gələcəkdə məcburi ola bilər

    Digər ölkələr
    02:20

    ABŞ-də "Virciniya" sinfinə aid yeni nüvə sualtı qayığı tikiləcək

    Digər ölkələr
    01:40

    Qrossi: Mənim hesabatım İrana hücum üçün səbəb olmayıb

    Region
    01:19

    Almaniyada hakim koalisiyaya daxil olan partiyanın qərargahlarından biri yandırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti