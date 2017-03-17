Победительница конкурса красоты Азербайджана вышла на свободу - ВИДЕО - ФОТО

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Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "На словах трудно передать чувства, испытываемые при получении свободы. Я до сих пор в шоке и не могу поверить, что вышла на свободу".

Об этом Report заявила бывшая победительница конкурса красоты Азербайджана, модель Галина Бабаева, освобожденная согласно подписанному 16 марта президентом Ильхамом Алиевым указу о помиловании.

По словам Г.Бабаевой, она была осуждена за квартирную кражу и приговорена к 9 годам лишения свободы: "До истечения срока моего заключения оставалось 3 года 7 месяцев. Я очень обрадовалась, увидев свое имя в списке людей, получивших свободу согласно подписанному президентом Ильхамом Алиевым распоряжению о помиловании. За это я выражаю главе государства глубокую благодарность. Этот праздник Новруз стал для нашей семьи двойным праздником".

Отметим, что Г.Бабаева является победительницей прошедшего в 2002 году в Турции конкурса "Мисс Шарм Азербайджан - 2002" ("Miss Şarm Azərbaycan-2002"). После победы ее приглашали на фотосессии в журналы. Позже Г.Бабаева была приговорена к 9 годам тюрьмы за кражу из квартиры своего спонсора ювелирных изделий.

Фото: Фири Салим