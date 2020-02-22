По факту смерти матери и ребенка в Кюрдамире возбуждено уголовное дело

Генпрокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили совместное заявление.

Как сообщает Report, в заявлении говорится, что после поступившей информации об обнаружении членами семьи сегодня утром тела Лейлы Ганбаровой в колодце во дворе дома в селе Шушун Кюрдамирского района и тела ее полугодовалого сына Хилала в спальной комнате дома, сотрудники прокуратуры и полиции немедленно выехали на место происшествия и с участием судмедэксперта провели осмотр тел умерших.

По факту смерти матери и ребенка в прокуратуре Кюрдамирского района возбуждено уголовное дело, по делу создана специальная оперативно-следственная группа, назначены экспертизы.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.