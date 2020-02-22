В Кюрдамире тело матери нашли в колодце, ребенка - в доме

В селе Шушун Кюрдамирского района Азербайджана в утренние часы были найдены тела Лейлы Джаваншир гызы Гамбаровой 1977 г.р. и ее полуторагодовалого сына Хилала Орхан оглу Гамбарова.

Как сообщает Верхне-Ширванское бюро Report, тело ребенка нашли в доме, а матери – в колодце во дворе дома.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Кюрдамирского районного отдела полиции и районной прокуратуры. В настоящее время выясняются причины инцидента.

Тела были переданы для обследования в Кюрдамирское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии Минздрава.

Расследование по факту проводит Кюрдамирская районная прокуратура.