​Двое азербайджанцев осуждены в Петербурге за стрельбу у бара "Руки вверх"

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Джабиева Эльгиза Сардара оглы и Мамедова Эльдара Камал оглы.

Как передает Report со ссылкой на сайт прокуратуры Санкт-Петербурга, они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ.

Как сообщается, ночью 20 октября 2013 года Джабиев и Мамедов вступили в конфликт с охранником заведения, который не пустил их в клуб. Злоумышленники договорились с не менее чем пятью неустановленными лицами и, вооружившись пистолетами, вернулись в клуб.

Преступники произвели не менее 32 выстрелов, в том числе в сторону охранников, после чего скрылись.

Позже их задержали. Было возбуждено дело по статье "хулиганство".

Суд приговорил Джабиева к двум годам исправительной колонии строгого режима, Мамедова — к трем годам.