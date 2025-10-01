Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Перед зданием Милли Меджлиса загорелся автомобиль

    Происшествия
    • 01 октября, 2025
    • 08:58
    Перед зданием Милли Меджлиса загорелся автомобиль

    В Сабаильском районе Баку загорелся автомобиль.

    Как передает Report, инцидент произошел перед зданием Милли Меджлиса.

    Пожар был потушен сотрудниками противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

    Так, в результате происшествия на дороге образовалась пробка.

    Сотрудники Управления Государственной дорожной полиции Баку в настоящее время регулируют движение транспорта.

