Перед зданием Милли Меджлиса загорелся автомобиль
- 01 октября, 2025
- 08:58
В Сабаильском районе Баку загорелся автомобиль.
Как передает Report, инцидент произошел перед зданием Милли Меджлиса.
Пожар был потушен сотрудниками противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.
Так, в результате происшествия на дороге образовалась пробка.
Сотрудники Управления Государственной дорожной полиции Баку в настоящее время регулируют движение транспорта.
