Milli Məclisin qarşısında avtomobil yanıb
Hadisə
- 01 oktyabr, 2025
- 08:51
Bakının Səbail rayonunda avtomobil yanıb.
"Report" xəbər verir ki, hadisə Milli Məclisin qarşısında baş verib.
Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyin yanğınsöndürənləri tərəfindən söndürülüb.
Hadisə nəticəsində yolda avtomobillərin hərəkətində sıxlıq yaranıb.
Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları hazırda hərəkəti tənzimləyir.
