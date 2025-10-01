İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Milli Məclisin qarşısında avtomobil yanıb

    01 oktyabr, 2025
    08:51
    Milli Məclisin qarşısında avtomobil yanıb

    Bakının Səbail rayonunda avtomobil yanıb.

    "Report" xəbər verir ki, hadisə Milli Məclisin qarşısında baş verib.

    Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyin yanğınsöndürənləri tərəfindən söndürülüb.

    Hadisə nəticəsində yolda avtomobillərin hərəkətində sıxlıq yaranıb.

    Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları hazırda hərəkəti tənzimləyir.

