Пенитенциарная служба опровергла сообщения о голодовке заключенных

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Пенитенциарная служба прокомментировала сообщения некоторых СМИ о голодовке нескольких заключенных.

Начальник отдела по связям с общественностью ПС Мехман Садыгов в ответ на запрос Report сообщил, что в настоящее время в подведомственных Пенитенциарной службе следственных изоляторах и учреждениях по отбыванию наказания ни один из заключенных и арестованных лиц не проводит голодовку.

"Это ложная информация, которая направлена на запутывание общественного мнения", - сказал М.Садыгов.