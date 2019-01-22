Пенитенциарная служба опровергла сообщения о голодовке заключенных

https://report.az/storage/news/747edcef00db274ef2d4615999237b5b/f2230078-f2ea-46ee-b58d-e435b97ad974_292.jpg© Penitensiar.justice.gov.az
Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Пенитенциарная служба прокомментировала сообщения некоторых СМИ о голодовке нескольких заключенных.
Начальник отдела по связям с общественностью ПС Мехман Садыгов в ответ на запрос Report сообщил, что в настоящее время в подведомственных Пенитенциарной службе следственных изоляторах и учреждениях по отбыванию наказания ни один из заключенных и арестованных лиц не проводит голодовку.
"Это ложная информация, которая направлена на запутывание общественного мнения", - сказал М.Садыгов.
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