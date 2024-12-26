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Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования

Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования Одна из бортпроводниц, предположительно погибшая в авиакатастрофе, Хокюма Алиева является уроженкой Кяльбаджарского района и жила в Гяндже.
Происшествия
26 декабря 2024 г. 01:05
Отец предположительно погибшей в крушении самолета AZAL бортпроводницы: Мне позвонили и выразили соболезнования

Одна из бортпроводниц, предположительно погибшая в авиакатастрофе, Хокюма Алиева является уроженкой Кяльбаджарского района и жила в Гяндже.

Отец стюардессы Джалил Алиев в беседе с корреспондентом западного бюро Report сообщил, что представители Азербайджанских Авиалиний (AZAL) связались с ним по телефону и выразили соболезнования.

"Моя дочь Хокюма Алиева была членом экипажа разбившегося самолета. Она работала в AZAL с 2016 года. Мне позвонили представители Азербайджанских Авиалиний и выразили соболезнования. Больше ничего не знаю", - сказал Дж.Алиев.

Брат женщины Джошгун Алиев рассказал, что связался с больницей в Казахстане, куда доставили пострадавших в авиакатастрофе, чтобы получить точную информацию о судьбе сестры:

"Мы отправили фотографию сестры, чтобы проверить, есть ли она среди раненых. Там сообщили, что у некоторых пострадавших тяжелые ожоги, что затрудняет идентификацию, возможно, она среди них. Но ничего точного не сказали. Казахстанские врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь всем пострадавшим".

Хокюма Алиева родилась в 1991 году, замужем, детей не имеет.

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау в Казахстане. В результате катастрофы погибли 38 человек, 29 получили ранения. 26 декабря в Азербайджане объявлен траур в память о жертвах авиакрушения.

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Версия на азербайджанском языке Təyyarə qəzasında həlak olduğu ehtimal edilən Hökümənin atası: Zəng edib dedilər ki, başınız sağ olsun!

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