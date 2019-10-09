Оштрафован официальный представитель Honda в Азербайджане

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана составила в отношении ООО Yeni Motor протокол об административном проступке и направила для рассмотрения в Абшеронский районный суд.

Как сообщает Report, суд принял решение оштрафовать компанию, основываясь на протоколе Палаты по надзору за финансовыми рынками, составленный в отношении компании по статье 430.4 Кодекса об административных проступках АР.

Данная статья подразумевает ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.

За этот административный проступок юридические лица подвергаются штрафу в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

Жалоба на решение Абшеронского райсуда рассматривается в Сумгайытском апелляционном суде.

Сумма штрафа не разглашается.

ООО Yeni Motor - официальный представитель компании Honda Motor Co., LTD в Азербайджане.