Оштрафован официальный представитель Honda в Азербайджане

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана составила в отношении ООО Yeni Motor протокол об административном проступке и направила для рассмотрения в Абшеронский районный суд.
Как сообщает Report, суд принял решение оштрафовать компанию, основываясь на протоколе Палаты по надзору за финансовыми рынками, составленный в отношении компании по статье 430.4 Кодекса об административных проступках АР.
Данная статья подразумевает ответственность за невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях, когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не проделаны работы или не оказаны услуги.
За этот административный проступок юридические лица подвергаются штрафу в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.
Жалоба на решение Абшеронского райсуда рассматривается в Сумгайытском апелляционном суде.
Сумма штрафа не разглашается.
ООО Yeni Motor - официальный представитель компании Honda Motor Co., LTD в Азербайджане.
Rəşad VaqifoğluАвтор новости