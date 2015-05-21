 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Омбудсман обратится в МВД в связи с посещением двух управлений полиции

    Руководству данных учреждений даны рекомендации, касающиеся усовершенствования условий содержания задержанных лиц

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ По поручению уполномоченного по правам человека Эльмиры Сулеймановой, члены Национальной превентивной группы (НПГ) без предварительного предупреждения провели плановое посещение мест временного содержания Хатаинского и Низаминского управлений полиции. Об этом сообщили Report в пресс-службе Аппарата омбудсмана.

    Целью посещений с участием врача являлось ознакомление с условиями содержания и обращения с задержанными лицами, а также ситуацией в области обеспечения их прав. С задержанными лицами были проведены беседы в конфиденциальной обстановке. Им были разъяснены их права и полномочия омбудсмена, даны юридические консультации.

    Руководству данных учреждений даны рекомендации, касающиеся усовершенствования условий содержания.

    По итогам посещений будет подготовлено и направлено обращение в министерство внутренних дел. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi