    Около Бакинского олимпийского стадиона возникли пробки из-за ДТП

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 20:03
    Около Бакинского олимпийского стадиона возникли пробки из-за ДТП

    В Сабунчинском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева неподалеку от Бакинского олимпийского стадиона произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

    Из-за аварии затруднено движение транспорта в направлении аэропорта.

    В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по устранению пробок.

