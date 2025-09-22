Около Бакинского олимпийского стадиона возникли пробки из-за ДТП

В Сабунчинском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева неподалеку от Бакинского олимпийского стадиона произошло дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом.

Из-за аварии затруднено движение транспорта в направлении аэропорта.

В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по устранению пробок.