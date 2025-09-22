Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında qəza olub, yolda sıxlıq yaranıb
Hadisə
- 22 sentyabr, 2025
- 19:46
Sabunçu rayonu, Heydər Əliyev prospekti, Bakı Olimpiya Stadionunun yaxınlığında yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin məlumatında deyilir.
Qəza səbəbindən Hava limanı istiqamətində sıxlıq yaranıb.
Hazırda polis əməkdaşları tərəfindən sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülür.
