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ОИС призвала привлечь к ответственности совершивших нападение на посольство Азербайджана в Иране

ОИС призвала привлечь к ответственности совершивших нападение на посольство Азербайджана в Иране Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал привлечь к ответственности совершивших нападение на посольство Азербайджана в Иране
Происшествия
18 марта 2023 г. 10:13
ОИС призвала привлечь к ответственности совершивших нападение на посольство Азербайджана в Иране

Совет министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС) призвал привлечь к ответственности совершивших нападение на посольство Азербайджана в Иране

Как сообщает Report, об этом говорится в информации, распространенной Министерством иностранных дел Азербайджана.

"В резолюции под названием "Нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране" страны-члены организации решительно осуждают вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране 27 января 2023 года. В документе звучит призыв к правительству Ирана всесторонне расследовать нападение, привлечь к уголовной ответственности совершивших его лиц и обеспечить охрану диппредставительств Азербайджана на территории Ирана в соответствии с Венской конвенцией 1961 года о дипломатических сношениях. В резолюции приветствуются заявления Секретариата и стран-членов ОИС, осуждающие нападение на посольство", - говорится в сообщении.

Напомним, что 16-17 марта 2023 года в столице Исламской Республики Мавритания городе Нуакшот состоялась 49-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС), по итогам которой были приняты выдвинутые Азербайджаном пять резолюций.

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