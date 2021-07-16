Ограничиваются родительские права супружеской четы за употребление наркотиков при детях

Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию.

Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию.

Как передает Report, в информации говорится:

"В некоторых СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что в Сураханском районе родители принуждали 2-летнего ребенка к попрошайничеству перед мечетью Гарачухур.

В связи с указанным в Управлении вне-уголовного производства Генпрокуратуры было проведено разбирательство и установлено, что жизни 2-летней девочки, рожденной (2019 г.р.) от фактического брака страдающих от СПИДа и наркомании Арзу Мехдиевой и Валеха Баладжаева, угрожает опасность.

Кроме того, было проведено разбирательство в связи с попрошайничеством и проживанием в антисанитарных условиях еще двух малолетних детей на территории Наримановского района.

Разбирательство выявило, что двух малолетних детей родители-наркоманы принуждают заниматься попрошайничеством на улице, а также содержат без присмотра, в антисанитарных и социально опасных условиях.

В соответствии с требованиями гражданского процессуального и семейного законодательства с целью обеспечения будущей безопасности малолетних детей в соответствующие районные суды поданы иски об ограничении родительских прав их родителей.

Общественность будет проинформирована о результатах".