​Более 3 тыс. должников ограничили в праве выезда из Азербайджана

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что в прошлом году в Азербайджане количество исполнительных производств достигло 300 тыс., в результате проведенных мероприятий обеспечено исполнение 70% из них.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра юстиции Вилаят Захиров.

3 406 должников, препятствующих исполнению судебных решений и не выполняющих законные требования исполнительных чиновников, привлечены к административной ответственности, в отношении 204 начаты уголовные дела, 3 121 должникам ограничили право выезда из Азербайджана, в отношении 930 должников, выполнивших судебное решение, эти ограничения сняты. За прошлый год общая сумма взысканий с юридических и физических лиц увеличилась и превысила более 113 млн. манатов.